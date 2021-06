"The healing of democracies starts at home" Ft,com 22 giu 2021 --- "? We Don’t Need the G7" Jeffrey D.



Sachs - project-syndicate,com 16 giu 2021 --- "War: What is it Good for? The role of conflict in civilisation, from primates to robots" – Ian Morris – 2014.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Arruva la 'Alleamza delle Democrazie' in funzione anti-cinese" di mercoledì 30 giugno 2021 condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Democrazia, Difesa, Diritti Umani, Economia, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Sicurezza, Unione Europea, …

Usa.

