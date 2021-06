Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia, audizione, in videoconferenza, di: - (ore 13): dottor Quattrociocchi, membro del Gruppo di lavoro sull'odio online; - (ore 14): dottoressa Fano, responsabile della campagna "Barometro dell'odio" di Amnesty International