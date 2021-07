Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti della Camera

nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale", svolgono le audizioni, in videoconferenza di: Ore 9 Polizia postale e delle comunicazioni Ore 9.45 Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio; Ore 10.15 Anitec-Assinform Ore 10.45 gen. Umberto Rapetto, dott. Massimo Ravenna, dott. Eugenio Santagata, prof. Roberto Setola