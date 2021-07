Sono presenti, tra gli altri: Maurizio Turco e Irene Testa, Segretario e tesoriere del Partito Radicale, Massimo Garavaglia, ministro per il Coordinamento di Iniziative nel Settore del Turismo (Lega), Stefania Craxi, senatrice (FI), Enza Bruno Bossio, deputata (PD), Roberto Giachetti, deputato (IV).



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Apertura della campagna di raccolta firme per i 6 Referendum per una giustizia giusta" che si è tenuta a Roma giovedì 1 luglio 2021 alle 11:00.



Con Maurizio Turco (segretario del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito, …

Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Massimo Garavaglia (ministro per il Coordinamento di Iniziative nel Settore del Turismo, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Stefania Craxi (senatrice, consigliere generale del Partito Radicale, Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC), Vincenza Bruno Bossio (deputata, Partito Democratico), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito, Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Roberto Giachetti (deputato, Italia Viva).



La conferenza stampa è stata organizzata da Lega per Salvini Premier e Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cartabia, Costituzione, Csm, Custodia Cautelare, Democrazia, Diritti Civili, Giustizia, Governo, Istituzioni, Lega Per Salvini Premier, Legge, Magistratura, Ministeri, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Partitocrazia, Politica, Questione Morale, Referendum, Responsabilita' Civile, Riforme, Separazione Delle Carriere, Severino.



La registrazione video della conferenza stampa dura 14 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

