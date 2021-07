Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera

…

Ore 14.30 Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Ore 15.30 Associazione Nazionale costruttori edili (Ance) Ore 16 soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture stradali Ore 17 soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture di trasporto rapido di massa Ore 17.30 soggetti designati Commissari straordinari per le opere concernenti le infrastrutture ferroviarie.

nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (atto n. 262), svolgono le audizioni, in videoconferenza:

leggi tutto