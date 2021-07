Trasmissione dell'Associazione Non c'è Pace Senza Giustizia

Nel consueto appuntamento settimanale, dopo le principali notizie della settimana presentate da Valeria Napoli, la puntata è dedicata ad uno speciale sulla lotta contro la violenza di genere e promozione dei diritti delle donne, che vogliamo illustrare attraverso varie situazioni di vulnerabilità accompagnate di negazione di diritti di cui sono vittime donne e bambine in molti parti nel mondo.



In primo luogo, con Giulia Schiavoni, coordinatrice della campagna contro le violenze di genere di NPSG, tratteremo della problematica dei matrimoni minorili e della loro incidenza in Italia.



In secondo …

luogo, metteremo in risalto le forme di violenza o disciriminazioni di cui sono vittime le donne siriane rifugiate in Turchia di cui NPSG ha raccolto le testimonianze nel quadro di uno studio e un progetto sostenuto da UN Women.



Come ci spiegherà Gianluca Eramo, direttore del programma per la democrazia nella regione MENA di NPSG, abbiamo anche stilato delle raccomandazioni rivolte alla comunità internazionale per fare si che la risposta umanitaria non solo rafforza i meccanismi di tutela dei loro diritti ma prenda anche in considerazione le donne rifugiate come agenti e attori di cambiamento stessi invece che meri soggetti o vittime da proteggere.



Questa dimensione dovrebbe anche essere alla base della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, come evidenziato dall'Onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del PD e membro della commissione diritti delle donne e parità di genere del Parlamento europeo.

