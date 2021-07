Putin e l'Ucraina, all'indomani del vertice con Biden e del Consiglio Ue. Intervista ad Anna Zafesova.

Il Presidente Putin dichiara che Russia e Ucraina sono un unico popolo, un'unica nazione.



La tensione tra i due Paesi resta, per effetto dell'annessione della Crimea e della guerra in Donbass, ma l'Ucraina percepisce nettamente la propria identità come distinta.



Il vertice Biden-Putin a Ginevra: ripresa del dialogo, ma senza risultati tangibili o 'reset' delle relazioni.



La proposta di Merkel e Macron di riprendere i vertici Ue-Russia non è stata accolta dal consiglio europeo.



Il dopo-Putin: le parole del Presidente russo nel corso della linea diretta annuale con i cittadini non fanno che …

confermare che il momento dell'alternanza al potere non è ancora arrivato.



Il congresso di Russia Unita: a guidare la lista in vista delle elezioni di settembre non saranno né Medvedev, né Mishustin, ma i fidati Ministri della Difesa Shoigu e degli Esteri Lavrov.



La campagna vaccinazioni anti-Covid in Russia non decolla, a Mosca il sindaco rende obbligatorio il vaccino per il settore pubblico, ma intanto i casi Covid toccano cifre record ed esplode il mercato dei certificati vaccinali falsi.

