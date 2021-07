Riforma in movimento - Presentazione Terzjus Report 2021

Introduce: Luigi Bobba (Presidente di Terzjus).



Saluti istituzionali: Anna Rossomando (Vicepresidente del Senato), Nicolas Schmit (Commissario Europeo per l'Occupazione, gli Affari Sociali e l'Integrazione).



Presentazione del 1° Rapporto sullo stato e le prospettive della legislazione sul Terzo Settore in Italia di Antonio Fici (Direttore scientifico di Terzjus).



"Dialoghi sul Terzo Settore che verrà - Non solo freddi numeri, ma una Riforma in movimento” con Stefano Arduini (Direttore di “Vita”), Claudia Fiaschi (Portavoce del Forum Terzo Settore).



“Gli innovatori non aspettano” con …

Elisabetta Soglio (Responsabile di “Corriere Buone Notizie”), Stefania Mancini (Presidente di Assifero).



“Verso un'amministrazione condivisa” con Gabriele Sepio (Segretario Generale di Terzjus), Giuliano Amato (Vicepresidente della Corte Costituzionale), Maria Carla De Cesari (Caporedattore “Norme e Tributi” - Il Sole 24 Ore).



“Guardando al 2022: un necessario cambio di passo” con Luigi Bobba (Presidente di Terzjus), Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Massimo Calvi (Caporedattore di “Avvenire”).

