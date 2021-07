Notiziario del mattino

Sintesi delle dichiarazioni di Maurizio Turco, del ministro Massimo Garavaglia e di Irene Testa alla conferenza stampa al primo tavolo per la raccolta delle firme per i referendum sulla giustizia a Roma; sintesi delle interviste di Lanfranco Palazzolo a Roberto Giachetti, Stefania Craxi, Enza Bruno Bossio e Giovanni Paolo Bernini al primo tavolo per la raccolta delle firme per i referendum sulla giustizia; sintesi dell’intervista di Riccardo Arena a Enzo, un ex detenuto del carcere di S.Maria Capua Vetere, che durante le violenze ai danni dei detenuti del 6 aprile 2020 era in carrozzina; …

sintesi delle interviste di Lanfranco Palazzolo a Pino Pisicchio e di Emilio Targia a Massimiliano Panarari sul M5S e sullo scontro tra Grillo e Conte.

leggi tutto

riduci