Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa del Partito Radicale sulla campagna di raccolta firme per i 6 referendum per una Giustizia Giusta" che si è tenuta a Cagliari martedì 31 agosto 2021 alle 11:41.



Con Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Maurizio Turco (segretario del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Piero Comandini (consigliere regionale in Sardegna, Partito Democratico), Roberto Deriu (consigliere regionale in Sardegna, Partito Democratico), Stefano Schirru (consigliere …

regionale in Sardegna del Partito Sardo D'Azione), Franco Villa (avvocato, responsabile Sardegna dell'Osservatorio Carcere UCPI), Martina Pinna (avvocato), Ettore Cannavera (sacerdote, fondatore e presidente della Comunità La Collina).



La conferenza stampa è stata organizzata da Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Carcere, Carfagna, Cartabia, Censura, Costituzione, Csm, Cultura, Custodia Cautelare, Democrazia, Diritti Civili, Diritto, Errore Giudiziario, Garantismo, Giustizia, Informazione, Lega Per Salvini Premier, Legge, Letta, Magistratura, Mass Media, Ministeri, Minori, Parlamento, Partito Democratico, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Rai, Referendum, Responsabilita' Civile, Riforme, Salvini, Sardegna, Separazione Delle Carriere, Servizi Pubblici, Severino, Societa', Stato, Televisione, Unione Europea.



Questa conferenza stampa ha una durata di 54 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

