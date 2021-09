Non C'è Pace Senza Giustizia

Nel consueto appuntamento settimanale, dopo le principali notizie della settimana presentate da Valeria Napoli, la puntata è dedicata ad uno speciale su protezione dell’ambiente e difesa dei diritti umani, che illustreremo attraverso il ruolo unico assunto dai popoli indigeni, come nell’ecosistema amazzonico, la cui esistenza è messa a rischio da attività economiche che risultano nella deforestazione estensiva e calpestano diritti fondamentali legati al territorio e all’alimentazione sostenibile, come succede in Brasile.



Per parlare di questo tema, Nicola Giovannini intervista Camilla …

Taddei, collaboratrice di NPSG che coordina le attività della sua campagna dedicata all’Amazzonia, condotta con il sostegno della Fondazione Elsa e Nando Peretti.

