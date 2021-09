America sociale - Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

Il ritiro dell'ultimo soldato americano dall'Afghanistan: il Presidente Biden difende le proprie scelte e definisce 'un successo' l'operazione di evacuazione da Kabul.



Nelle parole di Biden sulla fine della missione, il segno della fine di un'epoca: gli Usa non si impegneranno più in operazioni che si pongono l'obiettivo di cambiare altri Paesi.



Già nel 2009, da vicepresidente di Obama, Biden si era mostrato contrario al rafforzamento della presenza militare Usa in Afghanistan.



Intanto nel Paese tornano a risalire i contagi Covid-19 e la campagna vaccinale va a rilento.



emergenza nei reparti di terapia intensiva e permane diffidenza se non ostilità verso il vaccino.



La FDA ha approvato però in via definitiva il vaccino Pfitzer, il che permetterà di imporre obbligo per alcune categorie e luoghi come scuole o università.



Il caso Florida: il governatore repubblicano De Santis contro l'obbligo di mascherina a scuola.



Il piano infrastrutture dell'Amministrazione Bide è stato approvato al Senato anche grazie al voto di 20 senatori repubblicani.



Alla Camera, la speaker Pelosi vorrebbe invece approvare per primo il piano welfare.



Sul fronte del diritto all'aborto, un segnale preoccupante arriva dalla decisione della Coret Suprema di dare il via libera ad una legge del Texas che vieta l'interruzione volontaria di gravidanza dopo 6 settimane.

