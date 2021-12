"Il terzo no di Draghi alla Cina e altre notizie lungo le vie della seta" 'Bollettino Imperiale' a cura di Giorgio Cuscito - 01 dic 2021 limesonline,com --- "Global Gateway: up to €300 billion for the European Union's strategy to boost sustainable links around the world" European Commission - ec,europa,eu - 01 dic 2021.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica.I no di Draghi alle acquisizioni cinesi in Italia e la 'Global Gateway' della UE" di sabato 4 dicembre 2021 condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Cina, Clima, Commercio, Difesa, Digitale, Economia, …

Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Infrastrutture, Riforme, Sicurezza, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea, Usa.

leggi tutto

riduci