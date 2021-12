Il Bandolo della  matassa- Stime sulla crescita italiana: Fitch promuove l'Italia, ma le riforme stentano a decollare. 

L’agenzia Fitch, sempre severa con l'Italia, ha migliorato di un livello il rating sul debito sovrano della Repubblica Italiana, portandolo da “BBB-” a “BBB”.Si stima che la crescita del Pil italiano per il 2021, passi al 6,2%.



Il rimbalzo dell'economia italiana gode di tanti fattori, come frecce al nostro arco, ma mancano ancora le riforme importanti, tra fisco e previdenza, ma anche politiche attive del lavoro, per rendere credibile questo recupero.



Non solo: occorre incrementare la capacita' di spesa da parte dello Stato e degli enti locali dei soldi che arriveranno dal Bruxelles, …

perche' il rischio che non si riescano a spendere e' molto alto.



E allora si' che sarebbero guai seri.



Di questo ne discutono Fabio Pammolli, Politecnico di Milano e Chair comitato investimenti Invest Eu, Presidente della Fondazione Cerm; Giuseppe Russo, Direttore del Centro Einaudi; Mauro Mare' Direttore dell'Osservatorio sul Welfare, Luiss Business School, Antonia Carparelli, economista, Docente alla Lumsa, esperta di politiche europee.



Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

