Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, esperto di Asia per Radio Radicale.



Ospite Beatrice Gallelli, Ricercatrice presso lo IAI e all' Università Ca' Foscari, esperta in discorso politico cinese interno ed estero, autrice del libro " La Cina di oggi in 8 parole" edito da Il Mulino. .



Puntata di "Asiatica - «La Cina di oggi in 8 parole» (Il Mulino), il libro di Beatrice Gallelli " di mercoledì 29 dicembre 2021 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Beatrice Gallelli (professore a contratto di sociologia, …

ricercatrice presso l’Istituto Affari Internazionali).



Tra gli argomenti discussi: Asia, Biden, Cina, Comunicazione, Comunismo, Cultura, Democrazia, Economia, Emergenza, Epidemie, Est, Esteri, Estremo Oriente, Europa, Giornali, Giornalismo, Giornalisti, Informazione, Intellettuali, Istituzioni, Istruzione, Libro, Lingua, Linguistica, Manifestazioni, Minoranze, Mongolia, Movimenti, Ovest, Partiti, Pechino, Politica, Prevenzione, Religione, Salute, Sanita', Sicurezza, Societa', Sociologia, Storia, Sviluppo, Tibet, Totalitarismo, Usa, Voto, Xi Jinping, Xinjiang.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 30 minuti.



Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

