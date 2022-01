Intervengono: Sergio Romagnoli (primo firmatario Disegno di Legge AS 2335), Luigi di Maio (Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), Alessandra Todde (Viceministro dello sviluppo economico), Nunzia Catalfo (già Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), Sergio Vaccaro (capogruppo M5s in commissione Industria).



Moderatrice: Michela Cialini, collaboratrice del Sen.



Sergio Romagnoli.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo ""Al fianco di chi crede nell'Italia. Presentazione del Disegno di Legge AS 2335 in tema di delocalizzazioni" che si è tenuta a …

Roma mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 09:00.



La conferenza stampa è stata organizzata da MoVimento 5 Stelle.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Politica.



La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 7 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci