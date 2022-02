Assemblea Ecologista

"La transizione ecologica è" con Rossella Muroni (Rossella Muroni, deputata di Facciamo ECO) dialoga con Andrea Morniroli (Forum Disuguaglianze e Diversità), Leonardo Becchetti (Economista e Professore ordinario di economia politica di Tor Vergata), Vula Tsetsi (Secretary General of the Greens/EFA).



Ore 10.50 "I territori alla prova della sfida ambientale".



Coordina Alessio Dossi (AmbientalMente Lecco).



intervengono: Valeria Campagna (Consigliera Comune di Latina), Anna Savarese (Vicesindaca di Giugliano), Federica Vinci (Vicesindaca di Isernia), Claudia Pratelli (Assessora Comune di Roma), …

Enrico Fedrighini (Consigliere Comune di Milano), Simona Larghetti (Consigliera Comune di Bologna), Alessio Pascucci (Sindaco di Cerveteri), Francesco Tresso (Consigliere Comune di Torino), Giulia Massolino (Consigliera Comunale di Trieste).



"Cosa manca all'ambientalismo in Italia?" Faccia a faccia coordinati da Giovanni Graziani (Ecoló), Giulia Mirra (Facciamo ECO) e Silvia Pettinicchio (Consigliera municipale Milano), Serena Giacomin (Italian Climate Network) e Alexandra Geese (Europarlamentare, Greens/EFA) Annalisa Corrado (Green Italia) e Edo Ronchi (Alleanza per la Transizione Ecologica), Agnese Casadei (Fridays For Future) e Lorenzo Fioramonti (Deputato Facciamo ECO), Alessandro Fusacchia (Deputato Facciamo ECO) e Elena Ostanel (Consigliera Regione Veneto), Roberto Covolo e Beatrice Corsi (Assessora Sesto Fiorentino - FI), Rossano Ercolini (Zero Waste Italy) e Gianluca Ruggieri (vicepresidente “Ènostra”).



"Giustizia ambientale, giustizia sociale, la sfida di una cultura comune".



Dialogano Rossella Muroni (Deputata Facciamo ECO, Elly Schlein, Vicepresidente Emilia-Romagna), Marta Bonafoni (POP - Consigliera Regione Lazio).



"Dall'Europa ai territori: le sfide della politica ecologista.



Coordinato da Emanuele Bompan (giornalista).



Intervengono tra gli altri: Francesco Grillo (Professore Associato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e presso University of International Business Economics -UIBE- di Pechino), Ignazio Corrao (Europarlamentare Greens/EFA), Rosa D’Amato (Europarlamentare verde Greens/EFA), Alessandro Capriccioli (Consigliere Regionale Lazio), Paolo Pinzuti (CEO Bikenomist), Daniela Padoan (Presidente LaudatoSì), Anna Melone (Agenda Verde - Europa Verde), Lorenzo Falchi (Sindaco di Sesto Fiorentino - FI), Vito Leccese (già parlamentare verde).



L'assemblea è promossa da Ecolò, Progetto Concittadino Varese, AmbientalMente Lecco, Green Italia, Cittàtrepuntozero,.

leggi tutto

riduci