“Rispettare la natura e dare luce alla cultura. Costruire un domani più luminoso”

Saluti di Paramahamsa Svami Yogananda Ghiri (guida spirituale (Mahant) del Monastero Matha Gitananda Ashram e fondatore dell’Unione Induista Italiana UII), e dell’avvocato Franco Di Maria - Jayendranatha (Presidente dell’Unione Induista Italiana).



Dopo un intermezzo di musica indiana seguono i saluti istituzionali del Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, Sabrina Alfonsi (assessora all’Ambiente, all’Agricoltura e al Ciclo Rifiuti di Roma Capitale), Roberto Rampi (Senatore VII commissione Cultura, Scienza e Istruzione), Neena Malhotra (Ambasciatrice dell’India a Roma) ed …

Emanuela Claudia Del Re (rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Sahel, già Vice Ministro degli Affari Esteri).



Per approfondire il legame tra ecologia e cultura interverranno Grazia Francescato (giornalista e scrittrice già presidente dei Verdi e del WWF Italia), Enrico Alleva (etologo, già ordinario all’Università degli studi di Roma la “Sapienza” e docente presso l’Accademia dei Lincei), Raimondo Orsini (direttore Fondazione Sviluppo Sostenibile), Luca Talotta (giornalista, green influencer e content creator), Anna Federici (imprenditore agricolo biodinamico), Roberto San Pietro (regista, scrittore e sceneggiatore).



Nella seconda parte dell’incontro i rappresentanti di diverse religioni recheranno il contributo delle fedi al dialogo tra cultura e sostenibilità.



Interverranno: Cardinale M.A.



Ayuso (presidente del Pontificio Consiglio Vaticano per il Dialogo Interreligioso), Mons.



Stefano Russo (segretario generale Conferenza Episcopale Italiana, CEI), Riccardo Di Segni (Rabbino capo della Comunità Ebraica di Roma), Imam Yahya Pallavicini (presidente della COREIS – Comunità Islamica Italiana), Silvia Francescon (responsabile dell’Agenda Ecologia di Unione Buddhista Italiana), Letizia Tomassone (Pastora della Chiesa Valdese), Mariangela Falà (presidente Tavolo Interreligioso di Roma), Luigi De Salvia (presidente Religions for Peace Italia, ed alcuni rappresentanti della Comunità Induista in Italia).



Moderano Valeria Manieri e Andrea Garibaldi.

