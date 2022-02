Webinar "La Scuola La Scienza"

Introduce: Filomena Gallo (Segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica).



Intervengono: Anna Pompili (Ginecologa, responsabile del servizio IVG del centro per la salute della donna Sant’Anna di Roma), Giovanna Borriello (Responsabile Centro di sperimentazione clinica presso NCL Istituto di Neuroscienze Gruppo Neuromed, Roma), Elena Conti (Director, Department of Structural Cell Biology, Max Planck Institute of Biochemistry, Monaco di Baviera), Sofia Todesca (PhD student, Max Planck Institute of Biochemistry, Monaco di Baviera); Elisabetta Dal …

Gal (Laureata magistrale in bioingegneria), Vittoria Brambilla (Research fellow presso il Department of Agricultural and Environmental Sciences – Production, Landscape, Agroenergy.



Università degli studi di Milano Statale), Catalina Curceanu (Fisica, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati), Ersilia Vaudo (Chief Diversity Officer e Special Advisor on Strategic Evolution per il Direttore degli Affari Europei, Legali e Internazionali dell’Agenzia Spaziale Europea), Marta Piscitelli (medico veterinario che lavora presso l’ENEA di Roma e che attualmente ricopre il ruolo di veterinario designato previsto base dal Decreto Legislativo 26/2014 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).



Modera Laura Convertino (co-fondatrice di Science for Democracy, dottore in medicina e chirurgia presso l’università di Pavia, Collegio Ghislieri, e PhD candidate in neuroscience cognitive e computazionali presso la University College London).

