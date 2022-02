Interverranno per PiùEuropa: Valerio Federico, Simona Viola, Yuri Guaiana, Giulio Del Balzo, Sonia Serati, Luca Perego, Paolo Costanzo.



E ancora Christian Rocca (Direttore editoriale de Linkiesta), Alessandro De Nicola (ALI per Fermare il Declino), Francesco Condò (Coordinatore per il Nord Italia di ALDE Individual Members), Massimiliano Melley (Ass.



E.



Tortora Radicali Milano), Michele Barberio (VOLT).



Registrazione video della manifestazione ""Per la libertà del popolo ucraino"", registrato a Milano domenica 27 febbraio 2022 alle ore 11:00.



L'evento è stato organizzato da Più Europa.



Sono …

intervenuti: Valerio Federico (tesoriere, +Europa), Giorgio Tavecchia (responsabile, Azione - Per una democrazia liberal-progressista), Simona Viola (avvocato, fondatrice di ItaliaStatodiDiritto), Alessandro De Nicola (Ali per fermare il declino), Irina Manzevic (cittadina Bielorussa con cittadinanza italiana), Nicolò (cittadino ucraino), Viktoria (cittadina Russa), Elena Grandi (coportavoce della Federazione dei Verdi), Giulio Del Balzo (coordinatore di +Europa di Gallarate), Michele Barberio (Volt), Massimiliano Melley (giornalista), Alexandra (cittadina ucraina), Valentino (cittadino ucraino), Marina (cittadina ucraina), Lubov (cittadina ucraina), Sonia Serati (coordinatrice di + Europa Lombardia), Francesco Condò (Coordinatore per il nord Italia di ALDE Individual Members), Filippo Ferrarini (mebro dell'assemblea di, +Europa), Yuri Guaiana (segretario dell'Associazione Radicale "Certi Diritti", +Europa), Simona Giannetti (consigliera generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Anna Zafesova (giornalista sovietologa), Tatiana (cittadina ucraina).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Esteri, Guerra.



La registrazione video di questa manifestazione ha una durata di 1 ora e 12 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci