Commissione Industria, commercio, turismo del Senato

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del Ddl 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) di: Federcarrozzieri; Poste Italiane SpA; IAIC (Italian Academy of the Internet Code); Assintel (Associazione nazionale imprese ICT); CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe); Anitec-Assinform (Associazione italiana per l'Information and Communication Technology - ICT); Assofranchising; IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni); Associazioni dei consumatori