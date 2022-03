Commissione Trasporti della Camera

svolge l’audizione informale di AITC (Associazione Imprese Trasportatori Calabresi) (in videoconferenza), di Alis (Associazione Logistica dell’intermodalità sostenibile), di AN.BTI (Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani) (in videoconferenza), di Assotir (Associazione Italiana Imprese di Trasporto), di FITE (Federazione Italiana Trasporti Eccezionali) (in videoconferenza), di T.E.A. (Trasportatori Eccezionali Associati), di UIR (Unione Interporti Riuniti) (in videoconferenza) sulle ripercussioni dell’aumento dei prezzi sul settore dell’autotrasporto.