America sociale - Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

Applausi bipartisan per il Discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente Biden, quando ha affrontato il tema dell'aggressione russa all'Ucraina.



Putin ha fatto male i calcoli, ha detto Biden sottolineneando come Usa, Nato e alleati europei siano rimasti uniti di fronte alla minaccia russa.



Gli Usa hanno chiuso lo spazio aereo ai voli russi, ma non manderanno soldati americani in Ucraina.



I cittadini statunitensi, secondo un sondaggio Cnn, sono tutt'altro che indifferenti a quanto accade in Ucraina: il 71 per cento degli interpellati dichiara di seguire da vicino gli avvenimenti e condanna …

l'invasione russa.



Restano le critiche al Presidente Biden per la parte del Discorso dedicata ai temi di politica interna: contestazioni sulla politica dell'immigrazione.



Biden ha difeso i successi ottenuti con l'approvazione del piano sulle infrastrutture, è tornato a promettere di sostenere il welfare americano con sussidi agli asili e contenimento dei prezzi dei farmaci, ma non ha mai nominato il piano Build Back Better.Il Presidente ha sottolineato che contenere l'inflazione sarà una delle sue priorità.



Le primarie in Texas: tra i repubblicani si conferma il governatore Greg Abbott, sul fronte democratico vanno bene i candidati dell'area progressista.



Biden propone la sua prima nomina alla Corte Suprema: tenendo fede ad una promessa, si tratterà della prima donna afroamericana, nella persona di Ketanji Brown Jackson.



Cinquantuno anni, a lungo avvocato d'ufficio, Biden l'aveva nominata giudice federale della Corte d'Appello del distretto di Columbia.

leggi tutto

riduci