"Drought In Kenya: Acute lack of water is pushing millions towards hunger" - OCHA,org - 22 marzo 2022 ---"The Growing Complexity of Farmer-Herder Conflict in West and Central Africa" - africacenter, org - 12 lug 2021 --- "Poor and Vulnerable Countries Need Support to Adapt to Climate Change - IMF,org - 23 mar 2022.



Puntata di "Rassegna di geopolitica. Cambiamento climatico e siccità estrema in Africa sub-sahariana: l’allarme del FMI" di venerdì 25 marzo 2022 , condotta da Lorenzo Rendi .



Tra gli argomenti discussi: Agricoltura, Ambiente, Clima, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Energia, …

Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Guerra, Immigrazione, Onu, Sicurezza, Violenza.

leggi tutto

riduci