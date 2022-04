Scienza e Conoscenza (seconda giornata)

“I Tesori della memoria.



Conoscere per capire”.



Sono presenti il Gran Maestro Stefano Bisi, il sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato Andrea De Pasquale, il Gran Bibliotecario Bernardino Fioravanti, i professori Fulvio Conti e Gian Mario Cazzaniga, la dottoressa Emanuela Locci.



E’ prevista la proiezione di un videomessaggio del direttore della Rivista “Remhlac”, Ricardo Martinez Esquivel (Costa Rica) e di un altro videomessaggio dello studioso Yasha Beresiner sulla rivista Ars Quattuor Coronatorum.



Segue la rassegna Incontro con gli autori, organizzato dal Servizio …

Biblioteca, con la presentazione dei volumi : “Segreti massonici italiani.



Giardini e luoghi d’ispirazione esoterica”, a cura di Giovanni Greco e Marco Rocchi, “La Massoneria in Turchia tra storia e relazioni internazionali” di Emanuele Locci, “Le Dame Vaganti.



Storie di fate, streghe, maghi, eresie” di Elena Castelvincenti.



Alle 18 tavola rotonda dal titolo “Cattiva maestra la scienza?” con Edoardo Camurri (giornalista, conduttore su Rai 3 del programma #maestri realizzato da Rai Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione), Maurizio Ferraris (accademico e professore di Filosofia Teoretica all’università di Torino), Stefano Moriggi (filosofo della Scienza specializzato in teoria e modelli della razionalità e in fondamenti della probabilità, docente presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca).

