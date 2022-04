"Big spike in migrant numbers crossing Darien Gap from 2021 figures -UNHCR" - reuters - 29 mar 2022 ---"El Salvador Declares State of Emergency Over Spike in Gang" - AFP - 28 mar 2022 ---"Texas governor orders National Guard to expand border protections for fear of mass migration next month" - stripes,com - 06 apr 2022 ---"Ending Title 42 Is Biden’s Most Unpopular Move Yet"- morningconsult,com - 06 apr 2022.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il boom dei migranti al ‘Darien Gap’e il Titolo 42 negli Stati Uniti" di martedì 12 aprile 2022 condotta da Lorenzo Rendi .



Tra gli argomenti …

discussi: Ambiente, Carcere, Clima, Criminalita', Democrazia, Difesa, Diritti Civili, Diritti Umani, Economia, Elezioni, Emergenza, Epidemie, Esteri, Geopolitica, Immigrazione, Integrazione, Lavoro, Minori, Onu, Ordine Pubblico, Penale, Politica, Riforme, Salute, Sicurezza, Usa, Violenza.

leggi tutto

riduci