"How access to satellite images shifts the view of war" - bbc - 22 mar 2022 --- "Intelligence agencies accelerate use of commercial space imagery to support Ukraine" - defensenews.com - 06apr 2022 --- "Defense Intelligence Agency Report details space-based threats from competitors - Dia - defense.gov - 12 apr 2022.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La guerra in Ucraina vista dal cielo" di sabato 16 aprile 2022 , condotta da Lorenzo Rendi .



Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Cina, Clima, Commercio, Difesa, Digitale, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, …

Guerra, Informazione, Infrastrutture, Internet, Mercato, Rassegna Stampa, Riforme, Russia, Satellite, Scienza, Servizi Pubblici, Sicurezza, Tecnologia, Ucraina, Unione Europea, Usa.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 10 minuti.

leggi tutto

riduci