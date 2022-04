Saluti istituzionali: Gianni Marilotti (Presidente per la Commissione per la Biblioteca e l'Archivio storico del Senato).



Intervengono: Enrico Caterini (Professore Ordinario di Diritto Civile), Vincenzo Davide Greco (Notaio di Roma, Dottore di Ricerca in Diritto amministrativo), Domenico Pittella (Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto Civile).



Conclusioni Riccardo Di Segni (Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma), Valeria Fedeli (Senatrice, già Ministro dell'Istruzione).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume di Roberto Calvo "Scienza e valori della …

legislazione civile. Diritti della persona, positivismo giuridico e antiebraismo" (Esi, Napoli, 2021)", registrato a Roma martedì 26 aprile 2022 alle ore 15:30.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 45 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci