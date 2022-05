Commissione straordinaria diritti umani

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, sulle iniziative in ambito Corte penale internazionale e Corte internazionale di giustizia a seguito della guerra in Ucraina