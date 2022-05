Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare - Ufficio di Presidenza del Senato

Audizione, in videoconferenza, sul ddl n. 2189 (Istituzione dell'Agenzia autonoma per l'ippica e disposizioni per la riforma del settore) di rappresentanti di: Associazione Nazionale Galoppo (ANG), Associazione Nazionale Allenatori Galoppo (ANAG), Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Purosangue (ANAC), Unione Proprietari Galoppo (U.P.G.) e Unione Italiana Fantini (UIF)