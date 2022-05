L'Italia che vogliamo. Ascoltiamo il paese, lavoriamo per ripartire

Apertura dei lavori: Armando Siri (Responsabile Nazionale Dipartimenti Lega), Alessandro Amadori (Politologo e Direttore Scientifico Yoodata).



Ore 10.15 "L'economia che vogliamo" - Flat Tax e pace fiscale, equità e buon senso per la ripresa economica".



Intervengono: Pietro Boria (Professore Ordinario Diritto Tributario Università La Sapienza di Roma), Pietro Bracco (Fiscalista e Adjunct Professor Luiss Business School), Marcella Caradonna (Presidente Associazione Commercialisti Cattolici), Giuliano Mandolesi (commercialista).



"Catasto bene primario".



Con Federico Freni (Sottosegretario …

Ministero Economia e Finanze), Valentina Rubertelli (Presidente Consiglio Nazionale Notariato), Giorgio Spaziani Testa (Presidente Confedilizia).



Modera Franco Bechis (Direttore Verità&Affari).



Sintei Alberto Bagnai (Responsabile Nazionale Dipartimento Economia).



Ore 11.15 "La giustizia che vogliamo" con Andrea Ostellari (Presidente commissione Giustizia Senato).



Cambiare il CSM per cambiare la giustizia, Ne parlano tra PM e un giudice.



Con Enrico infante (P.M.



Sostituto Procuratore Foggia), Alfredo Mantovano (Vicepresidente Centro Studi Rosario Livatino), Carlo Nordio (già Procuratore Aggiunto Venezia), Ilaria Perinu (P.M.



Sostituto Procuratore Milano).



Modera Bruno Vespa (ideatore e conduttore "Porta Porta").



Ore 13.45 "Il lavoro che vogliamo".



Pmi e imprese artigiane: una risorsa del paese da valorizzare.



Con Maurizio Casasco (Presidente Confapi e Presidente European Entrepeneurs CEA-PME), Marco Granelli (Presidente Confartigianato).



L'Italia che cambia: nuove politiche del lavoro per un paese moderno, proiettato al futuro, competitivo e attrattivo.



Con Luigi Sbarra (Segretario Generale CISL), Paolo Capone (Segretario Generale UGL), Marina Calderone (Presidente Consulenti del Lavoro).



"Salario, inflazione e crisi produttiva, come agire? Con Gabriele Fava (Vicepresidente Consiglio di Presidenza Corte dei conti), Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo), Tiziana Nisini (Sottosegretario Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali), Francesco Rotondi (Giuslavorista), Francesco Verbaro (Presidente Formatemp).



"Tutela e dignità del lavoro significano anche sicurezza, inclusione e diritto alla pensione".



Con Franco Bettoni (Presidente INAIL), Enzo Fusco (Consulente Labour&Legal), Claudio Durigon (Responsabile Nazionale Dipartimento Lavoro), Mauro Nori (Segretario Generale CNEL), Erika Stefani (Ministro per la disabilità).



Modera Gennaro Sangiuliano (Direttore TG2).



Ore 15.45 Geopolitica e le relazioni internazionali che vogliamo.



Con Lorenzo Fontana (Responsabile Nazionale Dipartimento Esteri), Rudolph Giuliani (già Sindaco di New York), Christian Musset (Ambasciatore di Francia in Italia).



"La forza delle relazioni bilaterali nell'epoca sovranazionale".



Con Giorgio Battisti (Generale di Corpo d'Armata), Antongiulio Dè Robertis (Presidente Centro Mediterraneo di Studi Geopolitici e Geostrategici), Gianandrea Gaiani (Direttore Analisi Difesa), Stefania Pucciarelli (Sottosegretario Ministero della Difesa).



Modera Gennaro Sangiuliano (Direttore TG2).



Sintesi Roberto Ferrari (Responsabile Nazionale Dipartimento Difesa).



Ore 17.00 L'energia e l'ambiente che vogliamo.



Con Roberto Cingolani (Ministro Transizione Ecologica), Francesco Starace (A.D.



Enel), Claudio Descalzi (E.D.Eni), Stefano Donanrumma (A.D.



Terna).



"Governare la transizione, l'indipendenza energetica del paese, tra sostenibilità e impatti socio-economici".



Con Vannia Gava (Sottosegretario Ministero Transizione Ecologica), Giancarlo Giorgetti (Ministro dello Sviluppo Economico), Marco Ricotti (Presidente Consorzio Inter-Universitario Ricerca Tecnologica Nucleare), Claudio Spinaci (Presidente Unione Energie per la Mobilità), Carlo Stagnaro (Direttore Ricerche e Studi Istituto Bruno Leoni).



Modera Augusto Minzolini (Direttore de Il Giornale).



Sintesi Paolo Arrigoni (Responsabile nazionale Dipartimento Energia).



Ore 18.15 L'autonomia che vogliamo.



"Il valore dell'efficienza pubblica in un sistema di prossimità".



Con Alan Fabbri (Sindaco di Ferrara e Delegato ANCI Politiche Istituzionali, Riforme e Autonomie), Attilio Fontana (Presidente Regione Lombardia), Mariastella Gelmini (Ministro Affari Regionali e Autonomie), Luca Zaia (Presidente Regione Veneto).



Modera Sandro Neri (Direttore de Il Giorno).



Ore 18.45 conclusioni di Matteo Salvini Segretario Federale Lega).

