Dibattito in occasione della presentazione del libro di Giovanni Orsina dal titolo "Una democrazia eccentrica.



Partitocrazia, antifascismo, antipolitica", edito da Rubbettino.



Saluti introduttivi: Paola Severino, Vicepresidente Luiss.



Intervengono per l'occasione: Giorgia Meloni (Presidente di Fratelli d'Italia), Enrico Letta (Segretario del Partito Democratico).



Conclude: Giovanni Orsina, Direttore della Luiss School of Government.



Modera: Roberto Inciocchi, conduttore e giornalista SkyTg24.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Fare politica in un mondo in frantumi", registrato a Roma …

mercoledì 18 maggio 2022 alle 18:28.



Sono intervenuti: Roberto Inciocchi (conduttore e giornalista Sky Tg24), Paola Severino (vicepresidente della LUISS Guido Carli di Roma), Giorgia Meloni (deputata e presidente di Fratelli d'Italia), Enrico Letta (segretario del Partito Democratico), Giovanni Orsina (direttore della Luiss School of Government).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 15 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

