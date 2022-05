A ricordare e rendere omaggio allo studioso: Mario Draghi (Presidente del Consiglio dei ministri), Lawrence H.



Summers (former US Treasury Secretary and President Emeritus, Harvard University), Silvana Tenreyro (External Member of the Bank of England’s Monetary Policy Committee and Professor of Economics at the London School of Economics and Political Science) e Lionel Barber (former Editor of Financial Times), Mario Monti, Gianmario Verona, Francesco Giavazzi e la moglie Susan Alesina.



Convegno "Ricordo di Alberto Alesina (economista e accademico italiano, professore all'Università Harvard …

e visiting professor all'Università Boccon) a due anni dalla scomparsa", registrato a Evento Online mercoledì 25 maggio 2022 alle 17:15.



L'evento è stato organizzato da Università Bocconi.



Tra gli argomenti discussi: Cultura, Economia, Universita'.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 30 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

