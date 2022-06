Iniziativa promossa da Lega, Radicali e dalle associazioni Enrico Rizzi e Radicali Enzo Tortora.



Sono previsti gli interventi di: Stefano Bolognini, Michele Usuelli, Stefano Bruno Galli, Lorenzo Strik Lievers, Simona Giannetti, Barbara Bonvicini, Max Bastoni, Gian Marco Senna, Stefano Pilitteri, Gianluca Comazzi, Giulio Gallera, Mirko Mazzali, Luca Bernardo, Carmelo Ferraro, Flavio Verri, Oscar Strano, Francesco Giani e molti altri amministratori milanesi.



Registrazione video della manifestazione "Maratona referendum giustizia "Io dico si"", registrato a Milano venerdì 10 giugno 2022 alle ore …

17:51.



Sono intervenuti: Oscar Strano (presidente del consiglio del municipio 4 di Milano), Alessandro Verri (capogruppo al Comune di Milano, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Alan Rizzi (sottosegretario ai Rapporti Internazionali della Regione Lombardia), Michele Usuelli (membro del comitato nazionale di Radicali Italiani, consigliere regionale in Lombardia, +Europa), Luca Bernardo (direttore dell'Istituto Pediatrico Fatebenefratelli di Milano), Daniele Nahum (vice presidente della Sottocommissione Carceri del Comune di Milano, Partito Democratico), Gianmarco Senna (consigliere in Regione Lombardia), Gianluca Comazzi (capogruppo in Regione Lombardia, Forza Italia), Massimiliano Bastoni (consigliere in Regione Lombardia, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Francesco Giani (coordinatore della Lega Giovani Milano), Carmelo Ferraro (avvocato), Ernesto Sarno (avvocato), Flavio Verri (avvocato), Lorenzo Strik Lievers (dirigente radicale, ex parlamentare ed ex consigliere regionale), Simona Giannetti (avvocato, componente della Comimissione Giustizia del Partito Radicale Nonviolento,), Stefano Pillitteri (avvocato), Filippo de bellis (consigliere del Municipio 5 di Milano), Marco Anguissola (coordinatore Lombardia Ideale), Stefano Bolognini (assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione della regione Lombardia).



Tra gli argomenti discussi: Giustizia, Referendum.



La registrazione video di questa manifestazione dura 1 ora e 34 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

