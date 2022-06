Il suicidio assistito in Italia: i casi di "Mario" e di Fabio Ridolfi nelle Marche. Intervista a Marco Cappato

Con Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, parliamo del suicidio assistito per il quale ancora non c’è una legge, né ci sarà il referendum sul quesito sul quale erano state raccolte le firme necessarie, ma che una sentenza della Corte Costituzionale, quella emessa sul caso DJ Fabo-Marco Cappato, renderebbe praticabile in presenza di alcune condizioni.



Sia "Mario", nome di fantasia del primo cittadino che ha ottenuto il via libera, sia da ultimo un altro malato gravissimo, Fabio Ridolfi, entrambi marchigiani, si sono però scontrati contro ostacoli e lentezze della …

pubblica Amministrazione, compreso l'acquisto delle apparecchiature necessarie e il compenso dei medici per un importo di 5000 euro.

