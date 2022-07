La trasformazione digitale della sanità per una crescita e uno sviluppo sostenibile

Modera: Andrea Cabrini (Direttore, Class CNBC).



Saluti di apertura Francesco Italia (Sindaco, Siracusa).



La visione “Verso sud” del governo italiano.



Intervento di Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale (in videoconferenza).



"Le opportunità del PNRR per lo sviluppo del paese e del sud" con Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House-Ambrosetti), Carlo Cottarelli (Direttore, Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Veronica Grembi (Dirigente della Segreteria Tecnica del PNRR, Presidenza del Consiglio …

dei Ministri; Professore di Economia, Università di Roma La Sapienza), Agostino Santoni (Vice Presidente con delega al digitale, Confindustria, Vicepresidente Southern Europe, Cisco).



"La visione della Regione Siciliana" con Nello Musumeci (Presidente, Regione Siciliana).



Intervento di Maria Stella Gelmini (Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie (in videoconferenza).



"Investire sui driver di ricerca, innovazione e competitività: competenze, partnership pubblico-private e sburocratizzazione" con Stefano Venturi (Presidente, CEFRIEL), Giovanni Tria (Presidente, Enea Tech e Biomedical).



Intervento di Renato Brunetta, Ministro della Pubblica Amministrazione (in videoconferenza).



"La realtà del Metaverso" con Artur Sychov, Founder & CEO, Somnium Space (dal Metaverso).



Ore 14,30 Modera: Tonia Cartolano (Vice Caporedattore, Anchor e Reporter, Sky Tg24).



"L'agenda digitale della Sicilia" con Gaetano Armao (Vice Presidente e Assessore all’Economia, Regione Siciliana).



"La trasformazione digitale della sanità: priorità ed esperienze concrete" con Stefano Stinchi (Direttore Divisione Pubblica Amministrazione, Microsoft Italia), Mauro Colombo (Innovation & Technology Director, HPE Italia), Elena Bottinelli (Head of Innovation and Digitalization, Gruppo San Donato), Fabio Renzi (Responsabile PA, Difesa ed Agenzie Internazionali della Divisione Cyber Security, Leonardo), Paolo Traverso (Direttore Marketing Strategico e Business Development, Fondazione Bruno Kessler - Center for Information Technology).



"Digitale health 2030: verso una trasformazione data - driven della sanità".



Presentazione del Paper con Daniela Bianco (Partner e Responsabile dell’area Healthcare, The European House - Ambrosetti), Esti Shelly, Direttore della Divisione Digital Health, Ministero della Salute di Israele (video), Päivi Sillanaukee (Ambasciatrice per la Salute e il Benessere, Ministero degli Affari Esteri della Finlandia), Tõnis Jaagus (Direttore della Divisione Salute, TEHIK - Health and Welfare Information Systems Centre, Estonia).



"L'agenda della Sanità della Regione Sicilia" con Ruggero Razza (Assessore della Salute, Regione Siciliana).

