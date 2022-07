"SIAM PRONTI ALLA SORTE - Cittadini per il clima, la democrazia deliberativa sbarca in Italia"

Cittadini per il Clima è l’iniziativa di Eumans, dell’Associazione Luca Coscioni e del comitato Politici Per Caso - Informàti per promuovere una grande assemblea civica italiana per il clima.



Intervengono tra gli altri: Marco Cappato (Copresidente Eumans), Giulia Innocenzi (Giornalista), Lorenzo Mineo (Coordinatore di Politici per caso), Mario Staderini (Primo firmatario della PdL popolare sulle assemblee dei cittadini), Silvia Panini (Volt Italia), Alessandro Berti (Extinction Rebellion Italia), Serena Uberti (6000 Sardine), Stefano Sotgiu (Presidente Prossima Democrazia), Samuele …

Nannoni (Tesoriere di Politici per caso), Carlo Corazza (Capo dell'Ufficio Italiano del Parlamento Europeo).

