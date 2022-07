Evento, moderato da Vittorio Ferraresi, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Giustizia ed ex sottosegretario alla Giustizia.



Convegno "La tutela delle vittime nel procedimento penale a tre anni dal Codice Rosso", registrato a Roma venerdì 1 luglio 2022 alle 10:12.



L'evento è stato …

organizzato da MoVimento 5 Stelle.



Sono intervenuti: Vittorio Ferraresi (deputato, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Maria Edera Spadoni (vice presidente della Camera dei Deputati), Antonio La Scala (avvocato e presidente dell'associazione 'Gens Nova'), Francesco Menditto (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli), Alfonso Bonafede (deputato, ex ministro della Giustizia, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Giustizia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 2 minuti.



