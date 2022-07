America sociale - Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

Manifestazioni di protesta negli Usa dopo la decisione della Corte Suprema di cancellare la sentenza Roe vs Wade che garantiva il diritto all'interruzione di gravidanza.



Il Presidente Biden ipotizza una sospensione del filibustering al Senato per far approvare una legge sull'aborto, ma persino i Democratici hanno perplessità sull'eliminazione di questa procedura parlamentare.



Cosa pensa il Paese della sentenza della Corte Suprema? Secondo gli ultimi sondaggi, il giudizio degli americani è prevalentemente negativo.



La partita si sposta ora nei singoli Stati: in quelli governati dai …

repubblicani, entrano in vigore le più restrittive trigger laws, già approvate e in attesa del verdetto della Corte.



La Commissione di inchiesta parlamentare sull'assalto a Capitol Hill ha offerto agli americani la testimonianza esplosiva di Cassidy Hutchinson, assistente dell'ultimo capo dello staff di Trump, Mark Meadows.



Il drammatico racconto del percorso in macchina di Trump con l'agente del servizio segreto, l'ordine di dirigersi a Capitol Hill, la rabbia dell'ex presidente contro il suo Ministro della Giustizia Barr che smentiva l'ipotesi di brogli nelle elezioni presidenziali.



Si arriverà all'incriminazione di Trump? Il Ministro della Giustizia di Biden, Merrick Garland, è sempre stato prudente.



Il G7 in Baviera e il vertice Nato a Madrid, che Biden ha definito 'storico': cambia la Nato, si aggiorna il Concetto Strategico dell'Alleanza e la Russia viene designata come una 'minaccia diretta'.



Ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia, tradizionalmente neutrali.



Incremento della presenza militare americana.



Rafforzamento della Nato anche nell'Indo-Pacifico.

