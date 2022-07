Il bandolo - Sanità territoriale, trasformazioni e il nuovo DM 77

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (DM 77).



Una riforma che rimette mano in modo importante al Sistema sanitario nazionale e territoriale dopo l'ultimo riassetto del 2015.



Ospiti:Antonio Gaudioso, Capo della Segreteria tecnica del Ministero della Salute; Domenico Mantoan, Direttore Generale di Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Maurizio Sacconi, Gia' Ministro del lavoro, delle politiche sociali e della sanita', …

Presidente dell' Associazione Amici di Marco Biagi; Marcello Crivellini, esperto di sanita', Docente al Politecnico di Milano; Giorgio Arfaras, economista, Fondazione Cerm e Centro Einaudi; Fabio Pammolli, economista, Presidente Fondazione Cerm, Chair comitato investimenti InvestEu; modera Valeria Manieri, Radio Radicale.

