L'Impatto Ambientale delle Energie Green. Ridurre le criticità, esaltare i vantaggi

Tavola Rotonda organizzata da L'Altritalia Ambiente, l'ONB (Ordine Nazionale dei Biologi) ed ENPAB (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Biologi).



Intervengono: Vincenzo D’Anna (presidente ONB), Tiziana Stallone (presidente ENPAB), Renato Narciso (Segretario Generale L'Altritalia Ambiente), Maurizio Durini (Vice presidente del Coordinamento Nazionale dei Biologi Ambientali dell’ONB), Alessandro Bianchi (Direttore della Scuola di Rigenerazione Urbana Unitelma Sapienza, già Ministro dei trasporti), Massimo Sorrenti (Consigliere CIG ENPAB), Maria Sorrentino (Responsabile Comunicazione CNBA …

dell'ONB), Andrea De Maria (Segretario di presidenza della Camera dei Deputati e membro della Commissione politiche dell’Unione Europea), Manfredi Potenti (Segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse collegati), Vittorio Sgarbi (Membro della Commissione cultura scienza e istruzione e Sindaco di Sutri, VT), Alessia Rotta (Presidente VIII Commissione della Camera dei Deputati (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici); Laura Garavini, Membro13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali, Senato della Repubblica), Alessandro Bianchi (Direttore della Scuola di Rigenerazione Urbana Unitelma Sapienza, già Ministro dei trasporti), Francesco Ciancaleoni (Responsabile Energia-Area Ambiente e Territorio di Coldiretti), Antonio Derinaldis (Responsabile Dipartimento Rapporti università Telematiche e Digitalizzazione della Conoscenza della UIL RUA Arch); Luca Sut (Membro Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati), Giuseppe Chiazzese (Membro Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati), Federico L.I.



Federico (Presidente Nazionale L'Altritalia Ambiente), Michele Munafò (ISPRA), Francesco Miceli (presidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori), Alessandra Pasquo (Dipartimento di Fusione e Sicurezza Nucleare, divisione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute Laboratorio di Diagnostiche e Metrologia), Francesco Baldoni (Biologo Verificatore Ambientale EMAS abilitato in UE Esperto in sostenibilità del biometano da FORSU e in strumenti di economia circolare (LCA/EPD/PEF/FDES); Romano Ambrogi (già Responsabile Strategia e Comunicazione Ricerca Sistema Energetico SpA), Giovanni Panizza (Biologo).



Moderano: Giancarla Rondinelli, Giornalista Rai; Elena De Luca, Commissione Tecnica PNRR-PNIEC - Ministero della Transizione Ecologica.

leggi tutto

riduci