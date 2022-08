Collegamento con Anna Guaita, giornalista del Messaggero, dagli Stati Uniti --- "DOJ's warrant against Trump" - the Hill - 12 ago 2022 --- "What's is the Espionage Act?" - Cbs News - 13 ago 2022 --- "Trump sics the GOP on the FBI" - New York Times - 13 ago 2022.



Puntata di "Visto dall'America - sabato 13 agosto 2022 - a cura di Lorenzo Rendi" di sabato 13 agosto 2022 , condotta da Lorenzo Rendi che in questa puntata ha ospitato Anna Guaita (giornalista, corrispondente del quotidiano "Il Messaggero" da New York).



Tra gli argomenti discussi: Biden, Democrazia, Elezioni, Esteri, Fbi, Geopolitica, …

Giustizia, Informazione, Istituzioni, Penale, Politica, Presidenziale, Primarie, Segreto, Sicurezza, Trump, Usa.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 27 minuti.

leggi tutto

riduci