Terza Conferenza del Soft Power Club - Climate, Energy, Environmental Transitions in Europe

I lavori della Conferenza sono aperti da un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Intervengono Giovanni Bazoli, Presidente della Fondazione Giorgio Cini e Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia.



Introdurrà Francesco Rutelli.



I keynote speakers saranno: Daniele Franco, Ministro dell’Economia; Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari; Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Amitabh Kant, Ceo Istituto Nazionale per la Trasformazione dell’India (NITI).



Interverranno: Ulrike Muller, Europarlamentare; Ivan …

Marten, Presidente Orkestra- Istituto Basco per la Competitività; Ana Luiza Massot Thompson-Flores, Direttore dell'Ufficio Regionale Unesco per la Scienza e la Cultura in Europa; Marzio Galeotti, Economista, Università degli Studi di Milano; Barbara Quacquarelli, Docente Università di Milano-Bicocca; Antonio Navarra, Direttore Cmcc, Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici; Giulio Boccaletti, Docente Smith School di Impresa e Ambiente (Università di Oxford).

