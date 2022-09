Registrazione video del dibattito dal titolo "Incontro di Forza Italia in vista delle elezioni del 25 settembre", registrato a Roma giovedì 1 settembre 2022 alle 18:24.



Dibattito organizzato da Forza Italia.



Sono intervenuti: Maurizio Gasparri (senatore, fondatore della Fondazione Italia Protagonista, Forza Italia - Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Paolo Barelli (capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Forza Italia - Berlusconi Presidente (gruppo parlamentare Senato)), Sestino Giacomoni (coordinatore della Consulta di Forza Italia sulla Finanza e il Credito per …

Roma Capitale), Annagrazia Calabria (candidata per il Senato come capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale Lazio 01), Alessandro Battilocchio (candidato per la Camera dei deputati nel collegio uninominale di Ostia Pomezia per il centro-destra), Maria Spena (candidata per la Camera dei deputati nel collegio uninominale di Roma 1 per il centro-destra).



Tra gli argomenti discussi: Elezioni.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 5 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

