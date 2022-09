L'impatto del caro energia sulle imprese del terziario e della distribuzione moderna

La crescita inarrestabile del costo dell'energia si sta abbattendo sulle imprese del terziario di mercato, dei servizi e della distribuzione moderna con aumenti delle bollette e dei costi di gestione non più sostenibili.



Uno scenario che, in assenza di nuove e ulteriori misure di contrasto e sostegno, mette seriamente a rischio la prosecuzione dell'attività di tantissime imprese nei prossimi mesi.



Per questo motivo ANCC-COOP, ANCD-Conad, Confcommercio, e Federdistribuzione, in rappresentanza della quasi totalità delle imprese del commercio al dettaglio, terranno una conferenza stampa …

congiunta per denunciare la drammatica situazione in cui sta vivendo il settore e presentare alcune proposte per contrastare questa vera e propria emergenza.

