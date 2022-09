In collegamento il Professore Fabio Pammolli, economista, Presidente della Fondazione Cerm e Chairman del comitato per gli investimenti di InvestEu.



Conduce Valeria Manieri.



Puntata di "Connessioni - Crisi energetica, politica, prossime mosse BCE. Che succede in Europa e cosa in Italia?" di mercoledì 31 agosto 2022 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Fabio Pammolli (professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della Fondazione CeRM).



Tra gli argomenti discussi: Banca Centrale Europea, Consumi, Crisi, Economia, Energia, Fed, Geopolitica, Guerra, Impresa, …

Inflazione, Italia, Mercato, Politica, Prezzi, Russia, Tariffe, Tasso D'interesse, Ucraina, Unione Europea, Usa.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 6 minuti.



Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci