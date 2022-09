Temi della puntata: la situazione in Libia e la prevenzione ed il contrasto delle mutilazioni genitali femminili in Italia.



Puntata di "Trasmissione dell'Associazione Non c'è Pace Senza Giustizia" di mercoledì 31 agosto 2022 con gli interventi di Nicola Giovannini (responsabile dell'ufficio stampa dell'Associazione "Non c'è Pace senza Giustizia"), Gianfranco Dell'Alba (presidente dell'Associazione Non c'è Pace senza Giustizia), Giulia Schiavoni (coordinatrice del Programma Genere e Diritti Umani dell'Associazione Non c'è Pace Senza Giustizia), Quincy Blair (collaboratrice di Non c'è …

Pace Senza Giustizia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Africa, Algeria, Crisi, Diritti Civili, Diritti Umani, Donna, Esteri, Immigrazione, Italia, Libia, Mali, Mediterraneo, Mutilazioni Genitali, Rifugiati, Salute, Sanita', Unione Europea, Violenza.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 32 minuti.

