Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Il Movimento 5 Stelle presenta le proposte e i candidati della circoscrizione estero, ripartizione Europa" che si è tenuta a Facebook Del Movimento 5 Stelle Europa giovedì 1 settembre 2022 alle ore 16:00.



Con Fabio Massimo Castaldo (parlamentare europeo, coordinatore del Comitato per i Rapporti europei e internazionali del M5S), Andrea Bardin (candidato al Senato della Repubblica per il M5S), Stefano Balbi (candidato al Senato della Repubblica per il M5S), Marcello Pilato (candidato alla Camera dei Deputati per il M5S), Diego Renzi …

(candidato alla Camera dei Deputati per il M5S), Piergiuseppe Pusceddu (candidato alla Camera dei Deputati per il M5S), Federica Onori (candidata alla Camera dei Deputati per il M5S), Salvatore La Barbera (candidato alla Camera dei Deputati per il M5S), Simone Ciliani (candidato alla Camera dei Deputati per il M5S).



La conferenza stampa è stata organizzata da MoVimento 5 Stelle.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Canone, Commissione Ue, Consiglio D'europa, Conte, Debito Pubblico, Deficit, Economia, Elezioni, Esercito, Europa, Formazione, Grillo, Impresa, Informazione, Investimenti, Istruzione, Italiani Nel Mondo, Lavoro, Mercato, Movimento 5 Stelle, Parlamento, Parlamento Europeo, Pnrr, Politica, Politiche 2022, Propaganda, Rai, Reddito, Unione Europea.



La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 10 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

