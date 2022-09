XXVI Forum 2000 sulla democrazia. Intervista ad Antonio Stango

Il Forum 2000 sulla democrazia in corso a Praga.



L'impulso di Vaklav Havel alla nascita del Forum che focalizza la sua azione sulla difesa della democrazia e il rispetto dei diritti umani.



Il diritto internazionale al tempo dell'invasione russa dell'Ucraina.



La scomparsa di Gorbaciov, riformatore suo malgrado, costretto dalle circostanze storiche a cedere tanto alla dissoluzione dell'Unione sovietica che all'apertura del sistema a processi democratici.



Il tentativo di Gorbaciov di arrestare fenomeni indipendentisti nei Baltici, in Georgia, in Azerbajan, in Kazakhstan.



La liberazione di Sakharov e …

la resistenza del Pcus alla sua richiesta di abolire il monopolio del partito unico.

