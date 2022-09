Il mandato del sinodo affinchè si chieda allo Stato di modificare la legge che ha riformato il terzo settore.



Sono 570.000 i contribuenti che hanno scelto di destinare l’otto per mille alle chiese metodiste e valdesi; (dati 2019 che hanno portato nelle casse dell’Ufficio 47 milioni di euro).



I denari non vengono utilizzati per la vita delle chiese ma utilizzati per progetti – In Italia e all’estero – di cooperazione e intervento nel sociale.



"Sinodo delle chiese metodiste e valdesi: intervista a Daniela Vinay" realizzata da Emiliano Silvestri con Daniela Vinay (responsabile …

dell’Ufficio dell’otto per mille dell’Unione delle chiese metodiste e valdesi).



L'intervista è stata registrata venerdì 26 agosto 2022 alle 00:00.



La registrazione audio ha una durata di 9 minuti.

leggi tutto

riduci